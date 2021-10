Maltempo, allerta gialla in 6 regioni. Meteo in peggioramento al Sud

Si contano i danni, intanto, a Siracusa dopo che Protezione civile e vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi su tutto il territorio per i numerosi allagamenti di ieri. Cinque famiglie, in via Calabria, zona Nord della città, sono state evacuate dopo che l'acqua ha allagato le loro abitazioni al pianterreno. I residenti hanno trovato ospitalità da parenti e amici. Nella stessa zona un fiume d'acqua ha poi sfondato un muro di un vecchio edificio e i detriti sono finiti in strada trasportati dall'acqua. Un violentissimo nubifragio si è abbattuto anche sulla città di Canicattì dove si sono registrati crolli e cedimenti in diverse parti del centro storico. Alcune macchine sono state rimaste sommerse, quasi del tutto, dall'acqua e chi è rimasto all’interno è stato salvato grazie ad una fune.

Allagamenti anche a Pozzuoli, nel Napoletano

Si contano i danni anche in Campania dopo il nubifragio che ieri ha provocato allagamenti di strade e sottorranei nella periferia di Pozzuoli con residenti rimasti bloccati in casa. La situazione di maggiore criticità a Licola mare dove per la pioggia battente si sono creati torrenti che hanno inondato gli stretti viali della località con allagamenti delle abitazioni a piano terra e dei seminterrati. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati con le auto in panne. Situazioni critiche per la viabilità anche nella zona Nord di Pozzuoli tra le località San Vito e San Martino, a Cigliano e al confine con Napoli nella conca di Agnano Pisciarelli. Pioggia e vento hanno provocato situazioni di criticità anche in alcuni istituti scolastici di Pozzuoli alta, proprio nel corso delle ultime ore di lezione. Sono state registrate infiltrazioni d'acqua nelle aule per la non perfetta tenuta degli infissi con allievi a cercare riparo nei corridoi.