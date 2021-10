Covid, giudice dà torto a mamma no vax di Parma: figli ora vaccinati

Le motivazioni del giudice

Come scritto dal giudice, alla base della decisione del collegio c’è la motivazione per la quale le argomentazioni portate in tribunale dalla madre dei ragazzi non siano provate scientificamente: si tratta, infatti, di “teorie diffuse da pochi soggetti che si pongono al di fuori della comunità scientifica e in contrasto con gli approdi della scienza medica nazionale e internazionale”. In più, ascoltando le volontà dei due adolescenti, si è ribadito che il vaccino è l’unica arma che oggi possediamo per consentire alle persone di vivere una vita più simile possibile a quella precedente alla pandemia. Il collegio ha, poi, richiamato le decisioni dell’Ema e dell’Aifa che nella scorsa primavera hanno autorizzato la vaccinazione alla popolazione d’età superiore ai 12 anni. “Quando hanno avuto la notizia dal Tribunale, i due fratelli non hanno aspettato un attimo”, ha raccontato a Sky TG24 l’avvocato Maria Tangari che ha assistito il padre nel procedimento giudiziario, “sono andati al centro vaccinale il giorno dopo. E non hanno avuto alcuna reazione avversa all’iniezione”.