Covid, Premana: il paesino dove sono tutti vaccinati

Un paese di lavoratori

vedi anche

Green pass al lavoro, scatta l'obbligo. La situazione nelle città. LVE

Da Lecco, in macchina ci si impiega circa un’ora. Premana è raggiungibile da una sola strada, che termina proprio nel piccolo comune della Valsassina, alle pendici delle Alpi Orobie. “Durante il lockdown si sono ammalati in parecchi”, racconta una passante, “tanti sono andati all’ospedale e non li abbiamo più visti. Quando c’è stata l’occasione di fare il vaccino, non abbiamo avuto dubbi”. Nei primi mesi della campagna di vaccinazione l’hub più vicino era a 20km dal paese. Ora, per fare la terza dose, bisogna scendere fino a Lecco (circa 40km più a sud). A Premana l’obbligo del Green pass per accedere ai luoghi di lavoro non è un ostacolo: “Siamo un popolo di lavoratori, e non poter accedere al luogo di lavoro per noi è un problema”. Una piccola cittadina di montagna che va avanti grazie alla secolare produzione di coltelli e forbici, oltre agli allevamenti. La percentuale di vaccinati era molto alta anche prima del 15 ottobre, quando un eventuale obbligo era ancora nelle prime fasi di discussione: “C’è un senso forte di comunità e responsabilità di far star bene il nostro paese”, racconta una donna. “Sarebbe bello dare una svolta a questa situazione”, sintetizza un pastore.