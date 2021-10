È entrato in vigore oggi l’obbligo della certificazione verde in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati: il certificato, in mancanza di vaccinazione, si ottiene anche con un test molecolare o antigenico. Il bollettino del 15 ottobre segnala 2.732 i nuovi contagi registrati in un giorno, con una percentuale di positivi dello 0,5%. In calo terapie intensive e ricoveri