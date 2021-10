Sindacato carabinieri: no green pass sfrattati dalle caserme

La denuncia: "L'alloggio è paragonato a un luogo di lavoro. Interverremo per difendere i colleghi cacciati in mezzo alla notte"

Il Nuovo sindacato carabinieri ha fatto sapere che il Comando generale dell’Arma “ha dato ordine a tutti i carabinieri alloggiati nelle caserme di uscire dalle camerette se non sono in possesso dal Green pass da questa mezzanotte". Secondo il Nsc la disposizione ordina quindi a chi occupa le camere di lasciarle, “paragonando l'alloggio a luogo di lavoro", già dalla notte scorsa (IL LIVE DELLA PROTESTA ANTI-GREEN PASS ).

Nsc: "Mai imposta un'azione del genere nella storia dell'Arma"

"Nessun decreto ha mai imposto un’azione del genere che non ha precedenti nella storia dell'Arma", prosegue il sindacato che "interverrà in ogni luogo per difendere i propri colleghi cacciati in mezzo alla notte". Il comunicato sottolinea, dopo aver specificato di non aver "mai pensato di vivere una situazione del genere”, di voler chiedere al presidente del Consiglio Mario Draghi “se era questa la sua intenzione quando ha emanato il decreto che regolerà il mondo del lavoro". In Emilia-Romagna il sindacato fa sapere che darà assistenza legale gratuita ai colleghi che ne avranno bisogno.