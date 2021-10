5/10

Al momento l'Ema (Agenzia europea per i medicinali) sta valutando altri vaccini: il Novavax (Usa), lo Sputnik (Russia), il Sinovac (Cina) e il Sanofi (Francia). L'Ema ha invece chiuso la revisione in tempo reale dei dati sul vaccino CVnCoV, prodotto da CureVac (Germania). La decisione è stata preso in seguito a una richiesta della società, che vuole "concentrare i propri sforzi su un diverso programma di sviluppo del vaccino", si legge in una nota dell'Ema