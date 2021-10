2/12

In cifre, sono 43,4 milioni i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, 25 milioni quelli in attesa di richiamo, 8,2 milioni i non immunizzati e 6 milioni quelli che non possono ricevere in farmaco perché under 12

Vaccino Covid, dati e grafici sulle somministrazioni in Italia