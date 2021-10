1/8

I vaccini anti-Covid hanno mostrato un'efficacia del 90% nei primi 6 mesi dalla seconda dose nel prevenire la malattia in forma grave e i ricoveri: lo indicano i primi dati parziali dell'analisi condotta dal Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) attraverso la creazione di nuova infrastruttura per monitorare l'efficacia dei vaccini nel tempo in più Paesi. A ottobre 2021 sono oltre gli 30 ospedali di 10 Paesi (Belgio, Repubblica Ceca, Croazia, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Portogallo e Spagna) già entrati a far parte del monitoraggio

