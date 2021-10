Maltempo, allerta meteo al Nord. Disagi in Liguria e Piemonte

Allagamenti a Savona, dove oggi le scuole sono chiuse così come a Genova. Nelle due città dalle 14 l'allerta diventerà rossa. Esondato in alcuni punti il torrente Erro che tocca entrambe le regioni. Si registrano interventi dei vigili del fuoco. Avviso arancione per il Verbano Cusio Ossola Condividi:

Primi disagi in Piemonte e in Liguria, a causa del maltempo, annunciato anche dalla Protezione civile con diverse allerte meteo. Al momento le zone maggiormente colpite da intense precipitazioni e dall'ingrossamento dei corsi d'acqua sono il Savonese e l'Alessandrino, con conseguenze sulla circolazione stradale. A partire dalle 14 scatta l'allerta rossa anche per la provincia di Genova e per la stessa provincia di Savona. In entrambi i Comuni liguri le scuole oggi sono chiuse. Allerta arancione invece per in tutto il Verbanio Cusio Ossola (LE PREVISIONI).

I disagi per il maltempo in Liguria leggi anche Meteo, le previsioni di lunedì 4 ottobre A causa della forte perturbazione che sta interessando la Liguria, sono segnalati disagi a Savona, dove in via precauzionale sono stati interdetti al traffico i ponti, sono allagate alcune strade in città: due sono state chiuse al traffico. Il Letimbro è ingrossato e il Comune segnala alcuni problemi anche sulla strada del Santuario. Lo comunica la Regione facendo un punto sul maltempo e raccomandando ai cittadini la massima prudenza. Nelle zone di Pontivrea è stata segnalata l'esondazione in alcuni punti del torrente Erro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Chiuso il tratto dell'Autofiori tra Ceva e il bivio A6/A10 Savona verso il bivio con l'A10 e chiusa al traffico la provinciale 29 di Cadibona per una frana sulla carreggiata poco prima del centro urbano di Cadibona. Nell'Imperiese, inoltre, è stato chiuso dal Comune di Camporosso il centro vaccinale di Asl1 del PalaBigauda, dove vengono effettuate le vaccinazioni anti-Covid.