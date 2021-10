Maltempo Piemonte, criticità nell’Alessandrino: rallentamenti su A26

Arpa, l'agenzia regionale per l'ambiente che per la giornata di oggi ha emesso una allerta gialla per l'Alessandrino e arancione per il Verbano Cusio Ossola, segnala 167,4 millimetri di pioggia dalla mezzanotte alle 8 di questa mattina sull'Appennino acquese, al confine con la Liguria

L’ondata di maltempo, che sta investendo in queste ore l’Italia settentrionale, sta creando disagi nell’Alessandrino, in particolare per quanto riguarda la circolazione sull’autostrada A26 in direzione Liguria, dove si registrano rallentamenti. Abbondanti le precipitazioni: Arpa, l'agenzia regionale per l'ambiente che per la giornata di oggi ha emesso una allerta gialla per l'Alessandrino e arancione per il Verbano Cusio Ossola, segnala 167,4 millimetri di pioggia dalla mezzanotte alle 8 di questa mattina sull'Appennino acquese, al confine con la Liguria. (PREVISIONI IN ITALIA)

Corsi d'acqua sotto osservazione

Aumenta il livello dei corso d'acqua: sul torrente Erro, nell'Acquese, la Protezione Civile ha emesso un avviso di chiusura dei guadi. “È prevista una piena dell'Erro, che la Protezione Civile sta monitorando lungo il suo corso fino all'arrivo nella Bormida", spiega il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini.