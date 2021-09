8/24

Intanto prosegue a pieno regime la campagna vaccinale in Italia. Per quanto riguarda gli under 30, nella fascia 20-29 anni il 71,7% ha completato il ciclo. Questo dato supera il 51% tra coloro che hanno 12-19 anni. I non vaccinati senza neanche una dose sono rispettivamente il 19 e il 33%