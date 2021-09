Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 21 settembre

Sono 3.377 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 2.407 ), a fronte di 330.275 tamponi giornalieri effettuati (ieri 122.441). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è all'1% (ieri 2%). Sono 67 le vittime registrate in un giorno, ma ci sono numerosi ricalcoli di morti avvenute in giorni precedenti e conteggiate oggi. Le terapie intensive sono 516 (-7), con 38 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 21 settembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.641.890. Le vittime in totale sono 130.421, con 67 decessi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 44). Ma 23 di questi sono un riconteggio della Regione Sicilia relativo a persone decedute nei giorni scorsi e conteggiate solo oggi. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 6.308, per un totale di 4.401.956. I ricoverati con sintomi sono 3.937 (-45). Sono invece 105.060 le persone in isolamento domiciliare (-2.949). I tamponi sono in tutto 89.873.206 - di cui 59.203.516 processati con test molecolare e 30.669.690 con test antigenico rapido -, in aumento di 330.275 rispetto al 20 settembre. Le persone testate sono finora 33.746.053, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Nelle note, la Regione Campania riferisce che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che un decesso registrato oggi risale al 15/09/2021. La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Sicilia riporta che tra i decessi comunicati in data odierna, n. 23 sono da riferirsi ai giorni: 21/09/2021 (n.1), 20/09/2021 (n. 1), 19/09/2021 (n.12), 18/09/2021 (n. 3), 17/09/2021 (n. 2), 05/09/2021 (n. 1), 04/09/2021 (n. 1), 22/08/2021 (n. 1) e 15/08/2021 (n. 1).