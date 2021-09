2/13 ©Ansa

Secondo Tuttoscuola si parla da tempo di questi problemi, "ma alla vigilia del terzo anno scolastico colpito dal Covid - che avrebbe dovuto far aumentare il grado di urgenza anche per i profili di sicurezza - non è cambiato nulla. E ora che non è più obbligatorio il metro di distanziamento in classe il problema esplode"

Scuola, via le mascherine nelle classi di vaccinati? La proposta e le polemiche