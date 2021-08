Oktoberfest 2021 a Trento al via, tamponi all'ingresso

Nell'area della festa verrà allestito, in collaborazione con alcune farmacie del capoluogo, anche un punto per effettuare tamponi rapidi molecolari. Tre tensostrutture su un'area complessiva di cinquemila metri quadri, rispettando le misure di sicurezza sanitaria anti-Covid

Dopo un anno di pausa forzata a causa della pandemia (COVID, LIVEBLOG) , la nuova edizione dell’Oktoberfest si terrà a Trento da oggi 27 agosto al 12 settembre nell'area del nuovo parcheggio all'Ex Italcementi di Piedicastello. Mentre Monaco di Baviera ha rinunciato alla storica kermesse, Trento va avanti. Uno spazio che ospiterà tre tensostrutture su un'area complessiva di cinquemila metri quadri. Trento rilancia il gemellaggio stretto con la BierFest di Verona in un ideale proseguimento di date, dal 12 settembre al 27 settembre nella città scaligera, che assicura un intero mese nella miglior tradizione bavarese.

Le misure anti-Covid

Nell'area della festa verrà allestito, in collaborazione con alcune farmacie del capoluogo, anche un punto per effettuare tamponi rapidi molecolari ad un costo che si aggira attorno ai dieci euro. L’ingresso all’Oktoberfest, con una capienza massima di 1.500 persone a serata se si calcolano i posti a sedere, è gratuito ma su prenotazione per consentire la massima sicurezza. "Al pubblico che verrà accolto sarà assicurato un soggiorno nel pieno rispetto della salute adottando tutte le norme necessarie di protezione da Covid 19 - assicurano gli organizzatori - e quindi si potrà accedere all'area solo con il green pass che verrà richiesto all’entrata".