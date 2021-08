1/28

Aumentano ancora i ricoveri per Covid-19 in Italia e la Sicilia teme la zona gialla, ma anche Sardegna e Calabria sono in bilico. I parametri in vigore da luglio fissano al 10% la soglia di occupazione di terapie intensive e al 15% quella dei reparti ordinari per il passaggio dal bianco al giallo. Bisogna considerare anche l’incidenza: per cambiare fascia di colore è necessario superare la soglia dei 50 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti

Covid, salgono i ricoveri. Sicilia rischia la zona gialla, Sardegna e Campania in bilico