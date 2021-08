1/10 ©Ansa

In base ai dati dell’ultimo monitoraggio Iss, l'Italia resterà tutta in zona bianca almeno fino a venerdì prossimo. Ma la crescita dei ricoveri resta costante in tutto il Paese e il 'giallo' potrebbe tornare dalla prima settimana di settembre per alcune Regioni, in particolare Sicilia, Sardegna e Calabria

