In vista di Ferragosto resta sempre alta in Italia l'allerta per le alte temperature, che è vicina al suo picco nella settimana più calda dell'estate 2021. Sabato 14 saranno ben 17 le città con il bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per il caldo per tutta la popolazione

Incendi, è ancora emergenza in Calabria e Sicilia. Draghi: "Serve un piano straordinario"