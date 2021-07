6/11 ©Ansa

Circa 300 persone si sono radunate in Piazza Dante a Napoli, in 500 a Genova, 200 ad Aosta, un migliaio a Padova e in 400 a Firenze. Nel capoluogo toscano la Digos ha identificato una trentina di partecipanti per denunciarli ai sensi del Tulps per manifestazione non preavvisata. Previste inoltre sanzioni di 400 euro per chi non portava la mascherina