Secondo uno studio promosso da Fim-Cisl sul lavoro da casa nel settore dei metalmeccanici, l'80% degli intervistati non aveva mai lavorato da casa prima del Covid-19. Il 28% non vorrebbe tornare in ufficio, mentre il 58% preferirebbe lavorare qualche giorno da casa e qualche giorno in azienda. Diritto alla disconnessione e controllo a distanza tra i punti critici