Smart working, Mendelsohn (Fb): "Ora si vuole flessibilità”. VIDEO

"Le persone in realtà ora vogliono la flessibilità". Nicola Mendelsohn, vicepresidente di Facebook per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa dal 2013, parlando al programma e-Venti di Sky TG24 spiega i mutamenti in corso nel mondo del lavoro in seguito alla pandemia di coronavirus. "Alcuni non avrebbero neanche pensato di immaginare un mondo del genere lo scorso gennaio, ma ovviamente ora stiamo offendo la flessibilità di lavorare sia in ufficio che a casa. Abbiamo detto che se le persone vogliono lavorare da remoto allora lo potranno fare".