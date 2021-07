3/4

Il bus è precipitato a Marina Grande nei pressi del lido "Le Ondine" ed è rimasto incastrato tra la scogliera e una struttura metallica, su un tratto di spiaggia libera, vicino al porto commerciale, non lontano da uno stabilimento balneare. Molta paura ma nessun ferito tra coloro che si trovavano sull'arenile, alcuni dei quali raccontano di essere intervenuti per confortare i feriti in attesa delle ambulanze