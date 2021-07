La vittima sarebbe l'autista. Il pullman è volato giù per 20 metri ed era affollato anche per un guasto che si era verificato in mattinata alla funicolare

La ricostruzione dei fatti

Il pullman è volato giù per 20 metri, dopo aver rotto una barriera di protezione, ed era affollato anche per un guasto che si era verificato in mattinata alla funicolare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Il minibus, dell'azienda Atc, era impegnato nel servizio di trasporto pubblico sull'isola ed è rimasto incastrato tra la scogliera e una struttura metallica, su un tratto di spiaggia libera, nei pressi del porto commerciale, non lontano da uno stabilimento balneare. Molta paura ma nessun ferito tra coloro che si trovavano sull'arenile, alcuni dei qual raccontano di essere intervenuti per confortare i feriti in attesa delle ambulanze.