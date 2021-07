2/12 ©Ansa

DI PROROGA IN PROROGA - Lo stato d’emergenza, per far fronte alla crisi sanitaria causata dal Covid, è stato deliberato per la prima volta dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 dal governo dell'allora premier Giuseppe Conte. Successivamente lo stato d'emergenza è stato sempre prorogato, in ultimo nel decreto Riaperture di aprile, fino al 31 luglio 2021. Adesso probabilmente si avrà un ulteriore allungamento del periodo

