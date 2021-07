Università, da 1 settembre via a test ingresso facoltà a numero chiuso

10/12 ©Ansa

Nel dettaglio, sono 14.020 i posti al momento disponibili per l'immatricolazione alla laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per i candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia e 1.077 per i candidati dei paesi non Ue residenti all'estero, 877 quelli per Medicina Veterinaria per i candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia, 1.253 i posti provvisori disponibili per l'accesso alla laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per i candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia