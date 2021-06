1/10 ©Ansa

Solo nell'ultima settimana in Italia si sono registrate numerose vittime in acqua al mare o al lago. In Sardegna 4 persone sono morte in 24 ore. A Baveno un 32enne è morto annegato: si sarebbe tuffato per aiutare alcuni bimbi in difficoltà e non è riuscito a riemergere. Sul lago di Bracciano, vicino a Roma, un turista olandese di 22 anni si è immerso in acqua e non è più tornato a riva. I carabinieri sono impegnati nelle ricerche

