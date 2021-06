Sardegna, uomo muore in mare dopo aver salvato due ragazze

Dramma nel pomeriggio di oggi, 25 giugno, nel mare davanti a Marina di Arbus, provincia del Medio Campidano, in Sardegna. Un bagnante di 65 anni ha salvato due ragazze giovanissime che stavano per affogare in un pericoloso tratto di costa, ma a causa della fatica è morto per arresto cardiaco. Inutili i tentativi di rianimazione e l'arrivo dell'elisoccorso.