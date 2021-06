1/17 ©Ansa

È ancora emergenza rifiuti a Roma. In molte zone della capitale i cassonetti sono pieni, e i sacchi della spazzatura vengono abbandonati sui marciapiedi e per le strade, insieme ad altri rifiuti ingombranti. Intanto oggi entra in vigore il nuovo regolamento che, tra l'altro, vieta i sacchi neri e obbliga all’uso di quelli trasparenti. Preoccupa invece lo sciopero nazionale dei servizi di igiene ambientale proclamato per il prossimo 30 giugno 2021

