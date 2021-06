Rifiuti, scoperti traffico e frode fiscale da 300 milioni

Eseguiti, in varie regioni italiane, arresti, perquisizioni e sequestri. Nell'operazione, denominata 'Via della Seta', sono indagate 58 persone, alcune delle quali sarebbero state arrestate. Le Fiamme gialle hanno scoperto una frode fiscale di 300 milioni di euro e il trasferimento occulto in Cina di 150 milioni