Milano, i dipendenti di Mc Donald’s raccolgono rifiuti in Piazza Duomo

Dal 3 giugno, da Milano, sono partite “Le giornate insieme a te per l’ambiente”. Come riporta La Repubblica, si tratta di un progetto ideato da McDonald’s, in Italia da 35 anni, in collaborazione con Fise-Assoambiente e Utilitalia, la federazione che riunisce le imprese dei servizi pubblici.

A Milano

A Milano, sono stati coinvolti un team di dipendenti dei ristoranti del centro e una squadra di addetti Amsa, l’azienda di proprietà di A2A che si occupa della raccolta rifiuti. Ed è stata ripulita piazza Duomo e piazza dei Mercanti.