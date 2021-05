Incidente funivia Stresa-Mottarone, sequestrati altri documenti

la sera del 27 maggio i Carabinieri hanno sequestrato della documentazione nella sede della società di gestione dell'impianto. Non si esclude che nelle prossime ore il registro degli indagati veda aumentare le persone iscritte. Al vaglio del magistrato le posizioni degli altri dipendenti della società. Intanto, Eitan, il bambino unico sopravvissuto alla strage, è cosciente e parla. La sua prognosi rimane riservata

Prosegue a ritmo serrato l'inchiesta coordinata dalla procura della Repubblica di Verbania sul disastro della Funivia del Mottarone che, domenica scorsa, è costato la vita a 14 persone. Ieri sera i Carabinieri hanno sequestrato nuovi documenti nella sede della società di gestione, che si trova al Lido di Stresa presso la stazione di partenza della funivia. E non si esclude che nelle prossime ore il registro degli indagati veda aumentare le persone iscritte: sono al vaglio del magistrato le posizioni degli altri dipendenti della società dopo che è emerso che nell'ultimo mese sarebbero stati più volte bloccati i freni per permettere all'impianto di funzionare senza interruzione.