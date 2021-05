Mottarone, oggi la richiesta di convalida dei tre arresti

È attesa per questa mattina la richiesta della convalida degli arresti del proprietario, del direttore e del capo operativo della funivia precipitata domenica. Il freno sarebbe stato manomesso consapevolmente, per evitare disservizi. Atteso per oggi anche il conferimento dell'incarico agli ingegneri del Politecnico di Torino per una maxi consulenza. Non è ancora completamente cosciente il bimbo unico sopravvissuto della strage. In Israele, intanto, si tengono i funerali dei suoi genitori e del suo fratellino

È attesa per le prossime ore la richiesta della convalida degli arresti del proprietario, del direttore e del capo operativo della funivia del Mottarone che è crollata domenica causando la morte di 14 persone (FOTO - LE VITTIME - I PRECEDENTI). Il freno sarebbe stato manomesso consapevolmente, per evitare disservizi. Il direttore Perocchio, però, nega di esserne stato a conoscenza e di aver autorizzato l'utilizzo in quelle condizioni. Atteso per oggi anche il conferimento dell'incarico agli ingegneri del Politecnico di Torino per una maxi consulenza. Intanto respira da solo, ma non è ancora completamente cosciente, Eitan, il bimbo unico sopravvissuto della strage. Oggi in Israele si tengono i funerali dei suoi genitori e del suo fratellino. Nel primo pomeriggio, a Varese, l’ultimo saluto anche ad altre due delle 14 vittime. Ieri sera intanto, nella chiesa parrocchiale di Stresa, il parroco don Gianluca Villa ha presieduto un'affollata messa in suffragio delle vittime (LE REAZIONI POLITICHE - COME FUNZIONA LA FUNIVIA).