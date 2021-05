Tragedia funivia, oggi Giovannini e Curcio attesi a Stresa

Il bilancio dell'incidente è di 14 morti, cinque le famiglie distrutte. Sopravvissuto un bimbo, ricoverato in gravi condizioni. Attesi sul posto oltre al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e al capo della Protezione civile, il governatore Cirio e la sindaca Severino Condividi:

È di 14 morti, tra cui due bambini, il bilancio dell'incidente avvenuto ieri a Stresa, in Piemonte (FOTO - LE VITTIME - I PRECEDENTI - LE REAZIONI POLITICHE). Un altro bambino, unico sopravvissuto, è ricoverato in gravi condizioni. Cinque le famiglie distrutte nel crollo della funivia del Mottarone: 3 residenti in Lombardia - di cui una di origini israeliane -, una in Emilia Romagna e una in Calabria. Si indaga per omicidio colposo plurimo. Oggi sul posto sono attesi il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Enrico Giovannini, il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e la sindaca Marcella Severino.

L'inchiesta della procura di Verbania leggi anche Precipita cabina funivia Stresa-Mottarone: 14 vittime fra cui 2 bimbi La funivia del Mottarone, che dal versante piemontese del lago Maggiore sale fino ai 1.491 metri del monte che le dà il nome, è precipitata al suolo intorno a mezzogiorno e mezzo di domenica. Tredici persone sono morte sul colpo, tra cui un bimbo di 2 anni, mentre un altro di 9 è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove è ricoverato in prognosi riservata l'unico superstite, un piccolo di 5 anni. Sull'incidente la procura di Verbania ha aperto una inchiesta e il ministero delle Infrastrutture ha istituito una commissione ispettiva. "Dovremo incaricare dei tecnici per accertare le cause", ha precisato il procuratore di Verbania Olimpia Bossi che dovrà anche valutare la sussistenza dell'ipotesi di reato di attentato alla sicurezza dei trasporti.

I carabinieri: "Ceduto cavo di traino" vedi anche Funivia precipitata tra Stresa e Mottarone, le foto dell’incidente La funivia si è schiantata al suolo e ha iniziato a rotolare verso valle, finendo la sua corsa contro alcuni alberi. L'incidente a pochi metri dell'arrivo, in corrispondenza dell'ultimo pilone. Secondo una prima ricostruzione ad avere ceduto è stato il cavo di traino. "Gli altri sono intatti, ma è presto per dire quello che è accaduto dal punto di vista tecnico - afferma il tenente colonnello Giorgio Santacroce, comandante del Nucleo operativo dei carabinieri di Verbania -. Bisognerà capire perché non sono scattati i dispositivi di sicurezza, che dovrebbero tenere la cabina ancorata".

Cinque famiglie distrutte leggi anche Incidente funivia, chi sono le vittime della tragedia di Stresa La tragedia ha colpito cinque famiglie, tre residenti in Lombardia, una in Emilia-Romagna e una in Calabria. Una famiglia, residente a Pavia, era di origine israeliana e l'unico sopravvissuto è il loro bambino. Tra le vittime anche un 23enne nato in Iran ma residente a Diamante, in Calabria. Erano tutti partiti ieri mattina con le scarpe da ginnastica per un'escursione sul monte che si affaccia su due laghi, il Maggiore e d'Orta.