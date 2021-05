La campagna vaccinale regionale prosegue. Entro una settimana saranno ultimate le prenotazioni degli over 40. Il 21 maggio al via 47-44 anni, il 26 per fascia 43-40 anni. Dal 24 ci si può prenotare per le somministrazioni in farmacia, che partiranno il 1 giugno. Il 27 maggio inizia la prenotazione per i maturandi