Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Secondo l’ultimo bollettino, i letti occupati in terapia intensiva sono 216, 19 in meno rispetto al giorno precedente, mentre quelli negli altri reparti sono 1.519, con 44 degenti in meno

Sono 348 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio su oltre 28mila test, con una incidenza del 3%. Continua il calo dei ricoveri: secondo l’ultimo bollettino, i letti occupati in terapia intensiva sono 216, 19 in meno rispetto al giorno precedente, mentre quelli negli altri reparti sono 1.519, con 44 posti letto occupati in meno. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:13 - Nel Lazio 348 nuovi contagi

Sono 348 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio su oltre 28mila test, con una incidenza del 3%. Continua il calo dei ricoveri: secondo l’ultimo bollettino, i letti occupati in terapia intensiva sono 216, 19 in meno rispetto al giorno precedente, mentre quelli negli altri reparti sono 1.519, con 44 posti letto occupati in meno.