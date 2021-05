2/14 ©Ansa

"Abbiamo uno Stato che si è completamente dimenticato di noi come aziende e di voi come lavoratori. Uno Stato che non pensa a quanti di voi non hanno nemmeno più la disoccupazione o a quelli che con 650 euro al mese non ce la fanno più a mantenere la famiglia", ha detto dal palco il presidente dell'Associazione Parchi Permanenti Italiani e Leolandia, Giuseppe Ira (nella foto)

