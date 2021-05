Bebe Vio insegna a bimbo come usare la protesi mioelettrica. VIDEO

"Mi rivedo nei gesti e negli occhi di Domenico, al suo primo approccio con una protesi mioelettrica. Mi emoziona vederlo provare, ancora inconsapevole della forza che saprà tirare fuori". Scrive così, nel post sul suo profilo Twitter, Bebe Vio , la campionessa di scherma, mentre insegna come usare una protesi mioelettrica ad un bambino. L’atleta ha condiviso il filmato e ha commentato emozionata quest'esperienza. Le protesi mioelettriche sono controllate da impulsi che vengono generati dalla contrazione muscolare e possono sostituire la funzionalità dell'arto mancante.

Vaccino e Olimpiadi

La campionessa azzurra si è sottoposta da pochi giorni alla vaccinazione anti-Covid, perché da questa settimana è partita la campagna per gli atleti olimpici e paralimpici che voleranno a Tokyo la prossima estate. Una quindicina di giorni fa la Vio aveva lanciato un appello in favore del vaccino contro il Coronavirus (LIVEBLOG - NUMERI). “Io sto con la scienza” aveva detto. “Spero venga vaccinato al più presto il maggior numero di persone possibile, solo attraverso una massiccia campagna di vaccinazioni fermeremo questo maledetto virus, sono favorevole che si vaccinino il maggior numero di italiani, in particolare disabili e anziani” ha detto l'atleta.