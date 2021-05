Bebe Vio si è vaccinata: “Tappa fondamentale per tornare a vivere"

La campionessa azzurra si è sottoposta ieri a vaccinazione perché da questa settimana è partita la campagna per gli atleti olimpici e paralimpici che voleranno a Tokyo la prossima estate

“Una tappa fondamentale per tornare alla vita di sempre". Poche parole, seguite dall'hastag #IoMiVaccino, e una bocca che sorride dietro una mascherina nera. Bebe Vio pubblica sui suoi profili social la fotografia della sua vaccinazione.

Verso Tokyo 2021

approfondimento

Covid, le Olimpiadi di Tokyo 2021 potrebbero tenersi senza spettatori

La campionessa azzurra si è sottoposta ieri a vaccinazione perché da questa settimana è partita la campagna per gli atleti olimpici e paralimpici che voleranno a Tokyo la prossima estate. Una quindicina di giorni fa la Vio aveva lanciato un appello in favore del vaccino anti-Covid. “Io sto con la scienza” aveva detto. “Spero venga vaccinato al più presto il maggior numero di persone possibile, solo attraverso una massiccia campagna di vaccinazioni fermeremo questo maledetto virus, sono favorevole che si vaccinino il maggior numero di italiani, in particolare disabili e anziani”.