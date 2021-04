Covid, le Olimpiadi di Tokyo 2021 potrebbero tenersi senza spettatori

Per atleti tamponi quotidiani

approfondimento

Olimpiadi di Tokyo 2021, cancellazione per Covid è un'opzione

In precedenza erano uscite notizie rassicuranti sui Giochi, con un programma di tamponi quotidiani a cui sarebbero stati sottoposti gli atleti, a salvaguardia dell’evento e della salute dei partecipanti. Evidentemente non sarebbe pensabile per gli organizzatori eseguire controlli a tappeto anche per gli spettatori. Una linea diversa rispetto agli Europei di calcio che invece prevedono la presenza del pubblico.