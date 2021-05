12/21 ©Ansa

MARCHE - La regione permane in zona gialla. Ma per tre comuni è scattato “l'arancione rafforzato”: sono Cerreto d'Esi (Ancona), Montelabbate e Vallefoglia (Pesaro Urbino). Una decisione presa per "mitigare e rallentare il contagio sui rispettivi territori comunali". Fino al 4 maggio, per i tre comuni "varranno tutte le misure per le zone arancioni e nel territorio comunale saranno consentiti gli spostamenti ai soli casi di salute, studio, lavoro e comprovate necessità come previsto nelle zone rosse"