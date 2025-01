Cecilia Sala, il papà: "Orgoglioso di lei". Il compagno: "È contentissima"

Anche il padre di Cecilia, Renato Sala, ha condiviso la gioia e l'orgoglio per il ritorno della figlia. “Sono orgoglioso di lei. Ho pianto soltanto tre volte nella mia vita e oggi è una di quelle. Credo che il governo del nostro Paese abbia fatto un lavoro eccezionale", ha detto l'uomo, aggiungendo che "è stato un lavoro di coordinamento straordinario. Confidavo nella forza di Cecilia". Renato Sala ha poi parlato della figlia, spiegando che la prima cosa che le dirà sarà che "sono orgoglioso di lei e della capacità e la compostezza che ha avuto in questa vicenda. Nei suoi giorni di prigionia l'ho sentita tre volte". Soffermandosi sulle trattative, ha affermato: "In questo periodo ho avuto l'impressione di una partita a scacchi, ma i giocatori non erano soltanto due. A un certo punto la scacchiera si è affollata e questo ha creato forti timori in un genitore come me, che purtroppo ignora le mosse".

"Confidavo nella forza di Cecilia perché è una ragazza in gamba. La mia speranza, essendo lei molto brava anche in matematica, era che intraprendesse una carriera nel Fondo monetario internazionale. E invece ha intrapreso la carriera del giornalismo, ma è fortunata e tosta. Insomma è una donna con le palle", ha proseguito Renato Sala. "Certo il suo è un tipo di giornalismo che crea complessità, ma non le ho mai rotto le scatole per questo. L'ho sentita a disagio in Ucraina e Afghanistan ma questa volta è stata durissima, anche perché un genitore non riesce a immaginare quando finisca e come finisca una vicenda del genere. Un conto è essere detenuta in Uk o Francia e un altro è esserlo in Paesi come l'Iran. Spero Cecilia si renda conto delle cose che il governo e l'intelligence hanno fatto per lei".