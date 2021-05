Roma, le foto dall’alto della colata di cemento sul Lungotevere

8/15 ©IPA/Fotogramma

Sui social ha scritto: “Una mattina la sindaca di Roma si svegliò corrucciata e chiese al pittore di corte Calabrese: 'Come possiamo ulteriormente deturpare questa città ingrata?'. 'Mia sindaca, rispose il pittore, abbiamo fatto tutto il possibile per punire i romani: sporcizia, traffico, declino. Abbiamo rinunciato alle Olimpiadi e cancellato il Colosseo per far capire ai romani quanto indegni essi siano'. 'Non mi basta!'. 'Potremmo, o magnifica sindaca, buttare una colata d’asfalto sul Tevere?' 'Ecco sì mio diletto così va bene, procedi', e così fu”