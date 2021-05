Roma, è polemica per la colata d'asfalto sul Lungotevere

I lavori sulla pista ciclabile sul Lungotevere hanno scatenato polemiche in città in particolare tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Ennesimo oltraggio della Raggi ai romani, stavolta lungo il Tevere. Ma si può?!?”, ha scritto sui social Salvini pubblicando le foto dei lavori in corso. La risposta della sindaca non si è fatta attendere: “Come sempre parli senza sapere nulla. Non si tratta di una nuova colata di asfalto sui sanpietrini ma del rifacimento del vecchio manto che risale a più di 15 anni fa. Ora rifaremo anche la segnaletica. Ci tocca spiegarti tutto”.