Secondo il "Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia" realizzato dall'istituto per Federsicurezza, le richieste di aiuto al numero antiviolenza e stalking 1522 sono state 23.071 rispetto alle 13.424 dell'anno precedente. Sempre dallo studio emerge che nel 2020 è calato il numero dei reati ma per due terzi degli italiani la paura di rimanere vittima di un reato non è diminuita