Covid, le Regioni spingono per riaprire tutto: oggi le linee guida

Le Regioni sono pronte a riaprire progressivamente le attività, nei prossimi due mesi. Al tavolo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, convocata dal presidente neoeletto Fedriga per oggi, l'aggiornamento delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative. Si discuterà anche del tema scuole, con la speranza di poter rivedere in aula tutti gli studenti delle superiori, al 100%. "Se riaprono gli stadi, lo stesso valga per i concerti all'aperto", dice Franceschini