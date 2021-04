Covid, la percentuale di positivi scende sotto il 5%: è al 4,4. I DATI

Secondo il bollettino del ministero della Salute del 13 aprile, nelle ultime 24 ore sono stati 13.447 i nuovi casi di coronavirus in Italia, su 304.990 tamponi (ieri 9.789 casi su 190.635 test). Per quanto riguarda gli ospedali, sono 26.952 (-377) i ricoverati con sintomi e 3.526 (-67) le persone in terapia intensiva (242 gli ingressi del giorno). Dall'inizio della pandemia, i contagiati totali sono 3.793.033 e le vittime 115.088 (+476)