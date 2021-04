Il bollettino del ministero della Salute indica che i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva sono 3.703 (-11 rispetto a ieri). Prosegue il trend in discesa dei nuovi ingressi. Nelle ultime 24 ore si registrano 18.025 nuovi positivi, a fronte di 250.933 tamponi effettuati. La percentuale di positivi è al 7,18%. Le vittime in totale sono 111.030, con 326 decessi in un giorno