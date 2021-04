5/17 ©Ansa

Nel Lazio è entrato in azione anche un drone della protezione civile sulla costa di Fiumicino ed Isola Sacra per agevolare i controlli di Pasqua, rafforzati. Controlli anche in tutta la Liguria per verificare il rispetto della zona rossa anti covid ed evitare assembramenti. Polizia, carabinieri, vigili urbani e guardia di finanza hanno tenuto d'occhio in particolare le tante spiagge delle due riviere che sono risultate in generale deserte