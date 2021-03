1/25 ©Ansa

I lavoratori di Amazon bloccano l’azienda per 24 ore: è il primo grande sciopero in tutta Italia, che coinvolge gli addetti degli hub, quelli alle consegne, i driver, per un totale di circa 30-40mila lavoratori. I sindacati sull'azienda: “Indisponibilità ad affrontare le nostre tematiche” (nella foto lo stabilimento di Brandizzo, vicino Torino)

Amazon, nuovo deposito in Lombardia e 120 posti di lavoro