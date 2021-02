2/9 ©Getty

Andrew - Andy - Jassy, CEO di Amazon Web Services (AWS) sin dalla sua creazione, nel 2003. Prenderà il ruolo di Amministratore Delegato di Amazon.com, Inc. nel terzo trimestre del 2021, quando Jeff Bezos assumerà un altro incarico. Jassy ha iniziato il suo percorso in Amazon nel 1997, dopo aver frequentato Harvard Business School: "ho fatto il mio ultimo esame il primo venerdì di maggio e il lunedì successivo ero in azienda. E no, non sapevo cosa avrei fatto" le parole del futuro CEO dell'azienda fondata da Bezos