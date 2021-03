Amazon, nuovo deposito in Lombardia e 120 posti di lavoro

Sarà l'undicesima struttura aperta da Amazon in Lombardia, regione in cu ha finora creato direttamente e indirettamente

Amazon apre un nuovo deposito di smistamento a Pioltello, alle porte di Milano. La nuova struttura sarà operativa a partire dalla prossima estate e servirà i clienti residenti nel capoluogo lombardo e nell'area nord est della provincia creando oltre 20 posti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, Amazon Logistics lavorerà con diversi fornitori locali di servizi di consegna, che è previsto assumano oltre 100 autisti a tempo indeterminato.

Le dichiarazioni

Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, ha sottolineato che "In un momento difficile come quello che stiamo vivendo siamo orgogliosi di poter contribuire alla creazione di 120 posti di lavoro a tempo indeterminato grazie all'apertura di questo nuovo deposito". Sarà l'undicesima struttura aperta da Amazon in Lombardia, regione in cu ha finora creato direttamente e indirettamente 1.800 posti di lavoro a tempo indeterminato e dove il colosso americano delle consegna a domicilio ha appena annunciato l'apertura del primo centro di distribuzione a Cividate al Piano (Bergamo) .